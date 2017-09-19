В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников городской администрации

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В Екатеринбурге 19 сентября 2017 года из здания администрации города на проспекте Ленина эвакуировали сотрудников. Об этом в социальной сети написал глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман.«Мэрию Екб эвакуируют. Люди выходят со всех выходов. Мне кажется,что многие сотрудники даже довольны», — написал Ройзман (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).Предполагается, что эвакуация проведена в связи с анонимным звонком о бомбе в здании администрации города.С 12 сентября 2017 года по крупным городам России прошла волна телефонных звонков о минировании административных зданий, соцобъектов, торговых центров и вокзалов.