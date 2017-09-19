Новости дня
В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников городской администрации
19 сентябрь 2017 (16:04)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В Екатеринбурге 19 сентября 2017 года из здания администрации города на проспекте Ленина эвакуировали сотрудников. Об этом в социальной сети написал глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман.
«Мэрию Екб эвакуируют. Люди выходят со всех выходов. Мне кажется,что многие сотрудники даже довольны», — написал Ройзман (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Предполагается, что эвакуация проведена в связи с анонимным звонком о бомбе в здании администрации города.
С 12 сентября 2017 года по крупным городам России прошла волна телефонных звонков о минировании административных зданий, соцобъектов, торговых центров и вокзалов.
«Мэрию Екб эвакуируют. Люди выходят со всех выходов. Мне кажется,что многие сотрудники даже довольны», — написал Ройзман (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Предполагается, что эвакуация проведена в связи с анонимным звонком о бомбе в здании администрации города.
С 12 сентября 2017 года по крупным городам России прошла волна телефонных звонков о минировании административных зданий, соцобъектов, торговых центров и вокзалов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Бюджет Екатеринбурга на 2017 год внесли на рассмотрение в городскую думу
- Коротко о событиях дня
- Глава Екатеринбурга обсудил с руководителями Генконсульств подготовку города к ЧМ-2018 и ЭКСПО-2020
- Депутатам Екатеринбургской городской думы шестого созыва вручили мандаты
- Депутаты Екатеринбургской гордумы шестого созыва получили мандаты
Loading...