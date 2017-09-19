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Минфин выступил против снижения до 10% НДС на фрукты и ягоды

УрБК, Москва, 19.09.2017. Замминистра финансов Илья Трунин заявил, что ведомство не поддерживает предложение Минсельхоза о снижении с 18% до 10% НДС на фрукты и ягоды. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



«Я против, потому что это не предмет первой необходимости. Цены в магазинах никогда не реагируют на то, как снижается НДС. То есть вся эта прибыль уйдет другим участникам рынка. Есть большая доля импорта в яблоках, грушах и так далее. Для кого мы это делаем, я не понимаю», — сказал И. Трунин.



Ранее с предложением снизить налог на добавленную стоимость на плоды, ягоды и виноград с 18% до 10% выступил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. На правительственном часе в Госдуме он попросил депутатов поддержать инициативу министерства.

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