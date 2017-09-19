Новости дня
Минфин выступил против снижения до 10% НДС на фрукты и ягоды
19 сентябрь 2017 (15:51)
УрБК, Москва, 19.09.2017. Замминистра финансов Илья Трунин заявил, что ведомство не поддерживает предложение Минсельхоза о снижении с 18% до 10% НДС на фрукты и ягоды. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Я против, потому что это не предмет первой необходимости. Цены в магазинах никогда не реагируют на то, как снижается НДС. То есть вся эта прибыль уйдет другим участникам рынка. Есть большая доля импорта в яблоках, грушах и так далее. Для кого мы это делаем, я не понимаю», — сказал И. Трунин.
Ранее с предложением снизить налог на добавленную стоимость на плоды, ягоды и виноград с 18% до 10% выступил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. На правительственном часе в Госдуме он попросил депутатов поддержать инициативу министерства.
«Я против, потому что это не предмет первой необходимости. Цены в магазинах никогда не реагируют на то, как снижается НДС. То есть вся эта прибыль уйдет другим участникам рынка. Есть большая доля импорта в яблоках, грушах и так далее. Для кого мы это делаем, я не понимаю», — сказал И. Трунин.
Ранее с предложением снизить налог на добавленную стоимость на плоды, ягоды и виноград с 18% до 10% выступил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. На правительственном часе в Госдуме он попросил депутатов поддержать инициативу министерства.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В I полугодии специалисты Роспотребнадзора изъяли свыше 390 тонн некачественных фруктов и овощей
- В Минфине РФ не считают актуальной идею возвращения налога с продаж
- Минфин предложил ввести акциз на сладкие напитки
- Минсельхоз России планирует выйти на самообеспечение страны через 7-10 лет
- Урожай зерновых в России в этом году не превысит 75 млн тонн
Loading...