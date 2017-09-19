При поддержке фонда «Общество «Малышева 73» в Екатеринбурге открыты две новые воркаут-площадки

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В Екатеринбурге в Чкаловском и Октябрьском районах открыты новые спортивные площадки. Воркаут-комплексы на Латвийской, 35 и Прониной, 35 совместно построили благотворительные фонды «Общество «Малышева 73» «Добрые дела» и фонд Антона Шипулина.Как сообщает пресс-служба компании «Общество «Малышева 73», обе площадки были открыты в окрестностях спортивных школ — лыжной базы на ул. Прониной и оздоровительно-спортивного комплекса «Факел» на ул. Латвийской.«Нам в принципе без разницы где строить. Самое главное, чтоб они были востребованы. По данным площадкам были заявки, и мы постарались учесть все пожелания. Каждая обошлась нам примерно в 700 тыс. руб. Это наилучшее вложение таких денег. Эти сооружения построены рядом со спортшколами и детскими секциями, поэтому определенная уверенность в том, что здесь будут дети, есть. Да и уход со стороны учреждений за площадками будет соответствующий», — отметил соучредитель благотворительного фонда «Общество «Малышева 73» Игорь Заводовский.По словам представителей физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел», ранее данная территория не была обустроена для занятий.«Еще недавно здесь была абсолютная пустота: только трава, сухостой и камни. Раньше ребята могли только отжиматься, приседать и бегать. Теперь они смогут позволить себе упражнения другого рода, например, подтягивания, качание пресса. Рядом с этой новой площадкой мы стараемся облагородить территорию: строим беговые дорожки, разбиваем клумбы», — рассказали в руководстве «Факела».На каждой площадке построили турники для подтягиваний, специальные брусья для легкоатлетических упражнений, а также вертикальные и горизонтальные лестницы. На одном из сооружений учредитель фонда «Общество «Малышева 73» Игорь Заводовский первый раз на официальном открытии площадок опробовал свою силу в упражнениях на пресс.«Если вспоминать не столько свою юность, сколько уже зрелую молодость, то часто вставала проблема спортплощадок. Даже в центре Екатеринбурге не было возможности заниматься спортом, разве что просто бегать по дорожкам. И сегодня здесь сохраняется эта проблема. Мы стараемся изменить ситуацию», — поделился И. Заводовский.После официального открытия на каждой площадке провели турниры и соревнования между спортивными секциями и жильцами окрестных домов.Напомним, благодаря совместной работе двух городских благотворительных фондов — Антона Шипулина и «Общества «Малышева-73», в Екатеринбурге уже появились 11 воркаут-площадок. Каждая из них представляет собой не только универсальное спортивное сооружение, но и одну из важных соревновательных площадок города.