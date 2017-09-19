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В 2018 году в Свердловской области размер взноса на капремонт останется прежним

19 сентябрь 2017 (15:12)

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества для собственников помещений в многоквартирных домах Среднего Урала в 2018 году останется неизменным и составит 9 руб. с 1 кв. м. занимаемой площади. Соответствующее решение 19 сентября принято региональным кабинетом министров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как пояснил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, переоценка значений размера взноса на капремонт производится в течение всего срока программы капитального ремонта и осуществляется, как правило, до начала реализации ее очередного трехлетнего периода.

С учетом оценочной стоимости капитального ремонта домов, включенных в краткосрочный план на 2017 год, напомнил он, минимальный взнос был установлен на уровне 9 руб.

Напомним, расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах производится в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя РФ.

Для определения указанного значения на 2018 год правительством Свердловской области использовались следующие показатели: общая стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренная краткосрочными планами муниципалитетов; суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД, аккумулирующих фонд капремонта на счете регионального оператора, в размере 5,6 млн кв. м.; доля расходования средств со счета регионального оператора; доступность взноса для граждан — собственников помещений в многоквартирных домах.

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