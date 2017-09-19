Новости дня
В 2018 году в Свердловской области размер взноса на капремонт останется прежним
19 сентябрь 2017 (15:12)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества для собственников помещений в многоквартирных домах Среднего Урала в 2018 году останется неизменным и составит 9 руб. с 1 кв. м. занимаемой площади. Соответствующее решение 19 сентября принято региональным кабинетом министров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Как пояснил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, переоценка значений размера взноса на капремонт производится в течение всего срока программы капитального ремонта и осуществляется, как правило, до начала реализации ее очередного трехлетнего периода.
С учетом оценочной стоимости капитального ремонта домов, включенных в краткосрочный план на 2017 год, напомнил он, минимальный взнос был установлен на уровне 9 руб.
Напомним, расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах производится в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя РФ.
Для определения указанного значения на 2018 год правительством Свердловской области использовались следующие показатели: общая стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренная краткосрочными планами муниципалитетов; суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД, аккумулирующих фонд капремонта на счете регионального оператора, в размере 5,6 млн кв. м.; доля расходования средств со счета регионального оператора; доступность взноса для граждан — собственников помещений в многоквартирных домах.
Как пояснил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, переоценка значений размера взноса на капремонт производится в течение всего срока программы капитального ремонта и осуществляется, как правило, до начала реализации ее очередного трехлетнего периода.
С учетом оценочной стоимости капитального ремонта домов, включенных в краткосрочный план на 2017 год, напомнил он, минимальный взнос был установлен на уровне 9 руб.
Напомним, расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах производится в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя РФ.
Для определения указанного значения на 2018 год правительством Свердловской области использовались следующие показатели: общая стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренная краткосрочными планами муниципалитетов; суммарная площадь жилых и нежилых помещений МКД, аккумулирующих фонд капремонта на счете регионального оператора, в размере 5,6 млн кв. м.; доля расходования средств со счета регионального оператора; доступность взноса для граждан — собственников помещений в многоквартирных домах.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Размер взносов на капремонт в Свердловской области поднимут на 5,6%
- В Свердловской области в 2015-2017 годах планируют отремонтировать почти 5 тыс. многоквартирных домов
- Власти Екатеринбурга выделили на капремонт жилых домов более 132 млн рублей
- В Свердловской области утвердили региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год
- В Свердловской области проведут капремонт общего имущества 29 тыс. домов до 2044 года
Loading...