Кризис

Удовлетворенность екатеринбуржцев стоимостью жизни в городе снижается

Жители Екатеринбурга по сравнению с прошлым годом стали в меньшей степени удовлетворены стоимостью жизни в своем городе. Об этом сообщает Domofond.ru со ссылкой на данные собственного исследования.



В ходе исследования жителям российских городов предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием: «Для комфортного проживания в моем районе хватает среднего ежемесячного дохода по моему городу/области». В опросе принял участие 258 тыс. 441 респондент. По результатам был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по критерию «стоимость жизни». Также специалисты проанализировали динамику по сравнению с 2016 годом.



В среднем по стране респонденты оценили стоимость жизни на 4,2 балла из 10 возможных. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с финансовой точки зрения городами составила 1,8 балла.



Екатеринбург стал четвертым в рейтинге после Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Удовлетворенность стоимостью жизни в уральской столице горожане оценили в 5,6 балла: по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 1 балл.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: