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Официальный курс долл. США вырос на 47 коп., евро — на 92 коп.
19 сентябрь 2017 (14:46)
УрБК, Москва, 19.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 сентября. Курс долл. США вырос на 47,51 коп., до 58,09 руб., курс евро — на 92,71 коп., до 69,67 руб.
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