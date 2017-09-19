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В Свердловской области будут судить преступную группу, под предлогом выдачи займов отбиравшую квартиры
19 сентябрь 2017 (14:39)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В Нижнем Тагиле в суд направлено уголовное дело в отношении шестерых жителей Свердловской области. Они обвиняются в совершении 23 преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, в крупном и особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе предварительного расследования установлено, что участники преступной группы размещали в средствах массовой информации объявления о выдаче денежных займов. По данным объявлениям к ним обращались жители Нижнего Тагила и Верхней Салды, нуждающиеся в денежных средствах. Члены преступной группы на протяжении нескольких лет под предлогом выдачи денежных займов путем обмана завладевали объектами недвижимости, находящимися в собственности обратившихся лиц.
Преступная схема заключалась в том, что, выбирая граждан, ведущих асоциальный образ жизни, пенсионеров или лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, члены преступной группы оформляли договор займа под залог недвижимости или автотранспорта под завышенные проценты. Затем обвиняемые обязывали граждан подписать договоры купли-продажи на находящиеся в их собственности жилые помещения, автотранспортные средства, земельные участки и иное недвижимое имущество, сообщая о том, что после возврата займа договор купли-продажи будет аннулирован.
После этого они регистрировали договоры купли-продажи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество на себя и в пользу третьих лиц.
Фактически граждане получали незначительные суммы по договорам займов, при этом лишались права собственности на принадлежащие им жилые помещения, стоимость которых многократно превышала размер полученных денежных средств.
В общей сложности организованная преступная группа завладела правом на объекты недвижимого имущества на сумму 18,5 млн руб., причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
В ходе предварительного расследования установлено, что участники преступной группы размещали в средствах массовой информации объявления о выдаче денежных займов. По данным объявлениям к ним обращались жители Нижнего Тагила и Верхней Салды, нуждающиеся в денежных средствах. Члены преступной группы на протяжении нескольких лет под предлогом выдачи денежных займов путем обмана завладевали объектами недвижимости, находящимися в собственности обратившихся лиц.
Преступная схема заключалась в том, что, выбирая граждан, ведущих асоциальный образ жизни, пенсионеров или лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, члены преступной группы оформляли договор займа под залог недвижимости или автотранспорта под завышенные проценты. Затем обвиняемые обязывали граждан подписать договоры купли-продажи на находящиеся в их собственности жилые помещения, автотранспортные средства, земельные участки и иное недвижимое имущество, сообщая о том, что после возврата займа договор купли-продажи будет аннулирован.
После этого они регистрировали договоры купли-продажи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество на себя и в пользу третьих лиц.
Фактически граждане получали незначительные суммы по договорам займов, при этом лишались права собственности на принадлежащие им жилые помещения, стоимость которых многократно превышала размер полученных денежных средств.
В общей сложности организованная преступная группа завладела правом на объекты недвижимого имущества на сумму 18,5 млн руб., причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
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