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Domofond.ru: Удовлетворенность екатеринбуржцев стоимостью жизни в городе снижается
19 сентябрь 2017 (13:56)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Жители Екатеринбурга по сравнению с прошлым годом стали в меньшей степени удовлетворены стоимостью жизни в своем городе. Об этом сообщает Domofond.ru со ссылкой на данные собственного исследования.
В ходе исследования жителям российских городов предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием: «Для комфортного проживания в моем районе хватает среднего ежемесячного дохода по моему городу/области». В опросе принял участие 258 тыс. 441 респондент. По результатам был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по критерию «стоимость жизни». Также специалисты проанализировали динамику по сравнению с 2016 годом.
В среднем по стране респонденты оценили стоимость жизни на 4,2 балла из 10 возможных. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с финансовой точки зрения городами составила 1,8 балла.
Екатеринбург стал четвертым в рейтинге после Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Удовлетворенность стоимостью жизни в уральской столице горожане оценили в 5,6 балла: по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 1 балл.
В ходе исследования жителям российских городов предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием: «Для комфортного проживания в моем районе хватает среднего ежемесячного дохода по моему городу/области». В опросе принял участие 258 тыс. 441 респондент. По результатам был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по критерию «стоимость жизни». Также специалисты проанализировали динамику по сравнению с 2016 годом.
В среднем по стране респонденты оценили стоимость жизни на 4,2 балла из 10 возможных. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с финансовой точки зрения городами составила 1,8 балла.
Екатеринбург стал четвертым в рейтинге после Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Удовлетворенность стоимостью жизни в уральской столице горожане оценили в 5,6 балла: по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 1 балл.
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