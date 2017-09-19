РМК открыла новый многофункциональный спортивный комплекс в Карабаше

УрБК,Челябинск, 19.09.2017. Русская медная компания (АО «РМК») открыла многофункциональный спортивный комплекс «Металлург» в г. Карабаше, где работает входящее в состав холдинга ЗАО «Карабашмедь». Об этом сообщает пресс-служба РМК.Торжественное мероприятие состоялось 18 сентября 2017 года. В нем участвовали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и глава Карабашского городского округа Олег Буданов.Напомним, строительство спортивного комплекса «Металлург» стало первым из проектов, реализуемых РМК в рамках соглашения о развитии Карабашского ГО, которое было подписано между правительством Челябинской области, муниципалитетом и компанией в феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017».«Социальная ответственность бизнеса — это нормальная практика для Челябинской области. Русская медная компания у нас лидер в этом отношении. Мы видим результаты наших социальных проектов. Рабочие места стабильны. Их количество будет расти, потому что растет предприятие, растут объемы производства. Заработная плата увеличивается. И сегодняшнее открытие спортивного комплекса — яркий пример того, что качество жизни в Карабаше улучшается», — отметил Б. Дубровский.Новый СК «Металлург» включает крытый спортивный комплекс площадью 2 тыс. кв. м. и стадион площадью более 5 тыс. кв. м. В крытой части находится многофункциональная площадка для игровых видов спорта (волейбола, баскетбола, мини-футбола и большого тенниса) и зона для занятий единоборствами (дзюдо, боксом, самбо). Кроме того, здесь расположен тренажерный зал, зал для фитнеса, зона гиревого спорта, раздевалки, душевые и тренерские комнаты. На открытой арене организовано футбольное поле с искусственным газоном, построены площадка для стритбола и зона для воркаута, беговые дорожки и трибуны на 250 мест. В зимнее время на стадионе будет работать хоккейный корт.«Улучшение качества жизни на территориях присутствия РМК — приоритет нашей социальной политики. Карабаш — очень спортивный город: прежний спорткомплекс «Металлург», несмотря на удаленность от центра и ветхую инфраструктуру, был востребован не только работниками градообразующего предприятия, но и всеми жителями. Это вдохновило нас, и мы решили не просто отремонтировать старый спорткомплекс, а построить новый комфортабельный объект. Уверен, каждый найдет здесь спортивное занятие по душе», — пояснил И. Алтушкин.Одновременно в СК «Металлург» могут заниматься до 200 человек. Спортивный объект будет открыт как для работников ЗАО «Карабашмедь» и членов их семей, так и для всех горожан. Инвестиции в строительство и оснащение комплекса превысили 220 млн руб. Вместе с заводским профилакторием «Синегорье» СК «Металлург» образует единый спортивно-оздоровительный комплекс.