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Макаровский мост в Екатеринбурге полностью закроют с 7 по 23 октября

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Движение транспорта по Макаровскому мосту в Екатеринбурге будет полностью перекрыто с 7 по 23 октября 2017 года. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель комитета по строительству администрации города Николай Сметанин.



По его словам, с 20 сентября из-за реконструкции моста будет перекрыто движение для трамваев, следующих по улице Челюскинцев. Затем с 7 октября мост будет полностью закрыт для автомобилей и пешеходов.



На время перекрытия чиновники горадминистрации прогнозируют двукратное увеличение нагрузки на центральные перекрестки. В частности, проблемы будут на пересечении улиц 8 Марта — Ленина, Свердлова — Челюскинцев, Карла Либкнехта — Ленина.



На время перекрытия Макаровского моста представители администрации города посоветовали автомобилистам самостоятельно искать решение проблемы.



«Мы призываем автомобилистов выбирать маршруты, которые не позволят им попасть в затор», — сказал заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Сергей Яскевич.



Также он отдельно обратился к иногородним автомобилистам с просьбой не въезжать в центр города на время перекрытия моста.



В августе 2017 года Н. Сметанин заверял автомобилистов, что долговременных перекрытий Макаровского моста в Екатеринбурге не будет.



«Для автомобилистов ничего не изменится — как было по одной полосе, так и останется. Совсем закрывать движение для них не будем. У нас предполагаются технологические перекрытия, но не больше чем на двое-трое суток», — говорил чиновник.

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