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Конкурс по продаже «УВЗ-Логистики» будет объявлен до конца сентября 2017 года

УрБК, Москва, 19.09.2017. Конкурс по продаже «УВЗ-Логистика» (подконтрольна «Ростеху» через «Уралвагонзавод») планируется объявить до конца сентября. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление главы «Ростеха» Сергея Чемезова.



«В ближайшее время мы объявим конкурс на продажу «УВЗ-Логистики», и все желающие смогут подать заявки. Сейчас мы готовим конкурсную документацию... Мы сами заинтересованы как можно быстрее это сделать (продать. — прим., ред.). Надеюсь, что до конца сентября мы объявим конкурс», — сказал он.



Он также отметил, что компании планируют уладить вопрос с ФГК (входит в РЖД) о возврате вагонов «УВЗ-Логистики», которые та арендует.



«Мы планируем уладить этот вопрос с ФГК, планируем вернуть (вагоны — RNS). Сроки я пока точно назвать не могу, потому что у ФГК есть определенные обязательства по ряду контрактов — они должны их исполнить, и после этого они смогут освободить вагоны. Сейчас мы ведем переговоры. В любом случае, должен быть подготовлен график возврата», — отметил он.



«Надеюсь, что штрафные санкции при этом не будут наложены. Я думаю, мы договоримся с РЖД о том, чтобы не платить штраф, потому что компания хорошо заработала на этих вагонах, начиная с 2015 года», — добавил С. Чемезов.

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