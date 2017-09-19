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Власти Екатеринбурга планируют запустить повременной тариф в транспорте в конце 2017 года

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга планируется запустить с декабря 2017 года. Об этом в эфире программы «Открытая студия» сказал замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.



По его словам, к 15 октября 2017 года власти города должны договориться о внедрении повременного тарифа в коммерческих автобусах.



«Если будет все хорошо, если мы поймем нужность и важность этих вещей, если все это будет работать, в том числе и в отношении коммерческих перевозчиков, я думаю, что с декабря мы подключим всех коммерческих перевозчиков и уже как альтернативу другим тарифам введем повременной тариф на всем наземном транспорте города Екатеринбурга», — сказал Архипов.



Повременной тариф в Екатеринбурге планировалось запустить в рамках транспортной реформы с 1 июля 2017 года. После ее переноса на 2019 года чиновники решили провести тестирование новой схемы оплата проезда.



С 15 июля 2017 года повременной тариф в качестве эксперимента был запущен в трамваях и троллейбусах, с августа — в муниципальных автобусах.

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