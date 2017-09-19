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Правительство Свердловской области ушло в отставку
19 сентябрь 2017 (10:01)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Правительство Свердловской области официально сложило свои полномочия. Соответствующий документ за подписью главы региона Евгения Куйвашева опубликован в «Областной газете».
«Правительство Свердловской области постановляет сложить свои полномочия перед вновь избранным губернатором Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем», — говорится в документе.
Одновременно Е. Куйвашев издал указ, согласно которому правительство будет продолжать работать до формирования нового состава.
«Правительство Свердловской области постановляет сложить свои полномочия перед вновь избранным губернатором Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем», — говорится в документе.
Одновременно Е. Куйвашев издал указ, согласно которому правительство будет продолжать работать до формирования нового состава.
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