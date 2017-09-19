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Правительство Свердловской области ушло в отставку

19 сентябрь 2017 (10:01)

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Правительство Свердловской области официально сложило свои полномочия. Соответствующий документ за подписью главы региона Евгения Куйвашева опубликован в «Областной газете».

«Правительство Свердловской области постановляет сложить свои полномочия перед вновь избранным губернатором Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем», — говорится в документе.

Одновременно Е. Куйвашев издал указ, согласно которому правительство будет продолжать работать до формирования нового состава.

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