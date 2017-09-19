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Минтранс РФ разработал меры наказания авиакомпаний за задержку рейсов

УрБК, Москва, 19.09.2017. Минтранс РФ разработал предложения, направленные на повышение ответственности авиакомпаний, задерживающих чартерные рейсы. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Минтранс разработал предложения, направленные на повышение ответственности авиаперевозчиков за задержки вылета чартерных рейсов», — сказали в министерстве.



Данные предложения в ближайшее время будут согласовываться с причастными ведомствами и проходить процедуру общественного обсуждения.



Напомним, ранее Росавиация в связи с участившимися случаями задержек чартеров начала в ежедневном режиме публиковать список таких рейсов. Авиакомпании, как правило, объясняют длительные задержки поздним прибытием воздушных судов или нехваткой провозных мощностей.



Также Росавиация провела анализ деятельности ведущих чартерных авиакомпаний. Так, по данным ведомства, за I полугодие текущего года некоторые перевозчики увеличили свои объемы пассажиропотока в 1,5-2 раза. Такой рост объемов перевозок оказался не подкреплен наличием соответствующего парка воздушных судов и авиационного персонала.



Министр транспорта Максим Соколов говорил, что перевозчики за задержку чартеров могут быть лишены этих маршрутов.

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