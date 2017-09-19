Дайджест
Продюсер Rammstein прокомментировал слухи о распаде группы
19 сентябрь 2017 (10:52)
Эмануэль Фиалик, продюсер немецкого Rammstein, прокомментировал слухи о распаде группы. Об этом сообщает «Российская газета».
Напомним, вчера, 18 сентября, в прессе появились сообщения со ссылками на таблоид Bild, сославшийся, в свою очередь, на некий собственный источник, что группа завершает карьеру и следующая пластинка станет для Rammstein прощальной.
РЕН ТВ публикует фрагмент телефонного разговора с Э.Фиаликом, где он говорит буквально следующее: «Я уже 20 лет с ними работаю, и каждый раз после выхода нового альбома появляются слухи, что группа якобы распадается». Что, похоже, вполне может послужить опровержением ранее обнародованных зыбких сведений.
Кроме того, подтверждение гнусности сплетен содержится и на официальном сайте коллектива.
«Вопреки сообщению, которое прошло сегодня в прессе, у Rammstein нет никаких «секретных планов» насчет «прощального альбома» или «последнего тура», — сказано в нем. И уточнено, что в настоящее время «раммштайны» трудятся над новыми музыкальными композициями.
Напомним, вчера, 18 сентября, в прессе появились сообщения со ссылками на таблоид Bild, сославшийся, в свою очередь, на некий собственный источник, что группа завершает карьеру и следующая пластинка станет для Rammstein прощальной.
РЕН ТВ публикует фрагмент телефонного разговора с Э.Фиаликом, где он говорит буквально следующее: «Я уже 20 лет с ними работаю, и каждый раз после выхода нового альбома появляются слухи, что группа якобы распадается». Что, похоже, вполне может послужить опровержением ранее обнародованных зыбких сведений.
Кроме того, подтверждение гнусности сплетен содержится и на официальном сайте коллектива.
«Вопреки сообщению, которое прошло сегодня в прессе, у Rammstein нет никаких «секретных планов» насчет «прощального альбома» или «последнего тура», — сказано в нем. И уточнено, что в настоящее время «раммштайны» трудятся над новыми музыкальными композициями.
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