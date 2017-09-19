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В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек
19 сентябрь 2017 (10:51)
На юго-востоке Казахстана в Алматинской области в результате ДТП с участием автомобиля и верблюда погибли пять человек. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные пресс-службы местного департамента внутренних дел.
ДТП произошло в ночь на 19 сентября на участке автодороги «Западная Европа — Западный Китай».
Автомобиль Range Rover, за рулем которого находилась 43-летняя местная жительница, после столкновения с верблюдом опрокинулся.
«На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице», — говорится в сообщении.
В ДТП также погиб верблюд. Владелец животного устанавливается.
ДТП произошло в ночь на 19 сентября на участке автодороги «Западная Европа — Западный Китай».
Автомобиль Range Rover, за рулем которого находилась 43-летняя местная жительница, после столкновения с верблюдом опрокинулся.
«На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице», — говорится в сообщении.
В ДТП также погиб верблюд. Владелец животного устанавливается.
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