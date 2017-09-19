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Чемпионы Олимпиады-2018 в составе сборной России получат по 4 млн рублей

Российские спортсмены, которые станут олимпийскими и паралимпийскими чемпионами зимних Игр-2018 года в Пхенчхане, получат от государства по 4 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает «Газета.ру».



«Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 млн руб. — за золотую медаль, 2,5 млн руб. — за серебряную медаль, 1,7 млн руб. — за бронзовую медаль», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.



Напомним, ранее антидопинговые агентства 12 стран поддержали инициативу членов Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2018 года.

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