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Долг банка «Открытие» перед Центробанком превысил 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 19.09.2017. Долг банка «ФК Открытие» перед Центробанком превысил 1 трлн руб. Увеличение задолженности финучреждения перед ЦБ до 1,06 трлн руб. отражено в опубликованной 18 сентября отчетности банка по РСБУ на 1 сентября. Об этом сообщает «Банки.ру».



«На 1 августа задолженность «ФК Открытие» перед ЦБ составляла 338 млрд руб., к концу августа она выросла более чем на 700 млрд руб., до 1,067 трлн руб. Вероятнее всего, это средства, предоставленные ЦБ для поддержки банка», — говорит аналитик АКРА Александр Проклов.



Как сообщал ЦБ в конце прошлой недели, российские банки в августе увеличили заимствования у ЦБ на 736 млрд руб. — до 2,1 трлн руб. Таким образом, «ФК Открытие» уже второй месяц является крупнейшим заемщиком ЦБ.



В августе клиенты продолжали забирать средства из «ФК Открытие» — за этот период объем средств на срочных счетах физических лиц сократился на 134 млрд руб., юридических лиц — на 161,81 млрд руб. Объем средств клиентов «Открытия» за август снизился до 662,2 млрд руб.



Напомним, в конце августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» и введении в банке временной администрации. Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин в качестве одной из основных причин такого решения называл попытку кредитной организации приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах». Второй причиной, по словам зампреда Центробанка Василия Поздышева, была «не совсем удачная санация» банка «Траст».

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