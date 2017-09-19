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В августе рынок новых легковых автомобилей вырос на 26%

УрБК, Москва, 19.09.2017. В августе этого года в России было продано 128 тыс. 094 новых легковых автомобилей, что на 26,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».



За отчетный период российские покупатели приобрели 99 тыс. 731 новую иномарку. Относительно прошлого года объем продаж таких машин увеличился на 24,5%. Сегмент российских авто показал более значительный прирост, всего было продано 28 363 машины, что на 32,5% больше, чем годом ранее.



С начала года и по август включительно в стране было реализовано 882 тыс. 838 машин (+14,7%), включая 689 тыс. 897 иномарок (+14,8%) и 192 941 автомобиль российских марок (+14,3%).



В августе лидерство на авторынке РФ удержала Lada — 27 тыс. 061 проданный автомобиль (+37,1%). Второе место заняла KIA с приростом продаж на 36,1%, реализовано всего 17 тыс. 374 ед. авто. На третье место вышел Hyundai, который продал в прошлом месяце 14 тыс. 610 автомобилей и увеличил объем продаж на 31,3% в годовом сравнении.



В топ-5 авторынка в августе входят также марки Renault и Toyota, которые реализовали в прошлом месяце в РФ соответственно 11 тыс. 419 и 8 тыс. 166 ед. авто, улучшив прошлогодние показатели продаж на 23% и 4,4%.



За период первых восьми месяцев 2017 года покупатели приобрели 182 тыс. 829 автомобилей марки Lada, на 16,7% больше, чем годом ранее. За тот же период было продано 115 тыс. 571 авто бренда KIA (+22,6%) и 104 тыс. 592 машины марки Hyundai (+42,7%). Спрос на автомобили Renault вырос за отчетные январь-август 2017 года на 20,1% (продажи составили 82 тыс. 155 авто), а спрос на машины Toyota увеличился на 6% (продано 57 тыс. 373 ед.).

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