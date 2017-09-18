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В Екатеринбурге признана банкротом «Управляющая компания «Проминвест»
18 сентябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Управляющая компания «Проминвест» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
С иском о банкротстве ООО «УК «Проминвест» в декабре 2016 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 57 млн 958 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
С иском о банкротстве ООО «УК «Проминвест» в декабре 2016 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 57 млн 958 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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