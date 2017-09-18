Госавтоинспекция предложила прекратить ремонты трасс Свердловской области по выходным

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области предложили обязать подрядчиков по ремонту дорог прекращать работы на трассах области после обеда пятницы и по выходным. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.«Госавтоинспекция настаивает на том, и это оговаривается еще на этапе согласования схем проведения работ, чтобы в пятницу работы по ремонту на трассах региона заканчивались в 15 часов. Это необходимо именно для того, чтобы не создавать затруднения на выезде из города Екатеринбурга. Соответственно, в выходные дни, когда горожане возвращаются в город, это условие также необходимо соблюдать», — комментируют в ведомстве.Например, накануне на трассе Екатеринбург — Тюмень дорожники закончили работу только в 22.30. Это вызвало огромные многокилометровые пробки от Малых Брусян до Екатеринбурга.Инспекторы Госавтоинспекции составили административные материалы в отношении ответственных за проведение работ на трассе, а также выдали предписание подрядчику с требованием устранить нарушения. Кроме того, сотрудники ведомства обратились в прокуратуру с жалобой на несоблюдение контрактных обязательств и невыполнение предписаний ГИБДД.