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ГИБДД обвинила дорожников в срыве сроков по ремонту перекрестка Первомайская — Мамина-Сибиряка

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. В Екатеринбурге компания-подрядчик по ремонту дорог «Строй-Проект» сорвала сроки графика работ на перекрестке улиц Первомайская — Мамина-Сибиряка.



Дорожники перекрыли движение 23 августа 2017 года и должны были открыть его 17 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД в Свердловской области, рабочие не только необоснованно заняли техникой тротуары, но и не ведут работы по вечерам и выходным.



«Так, в Екатеринбурге, на улице Первомайская — Мамина-Сибиряка техникой подрядной организации необоснованно заняты тротуары, что не было предусмотрено согласованной схемой проведения работ, а также отсутствуют знаки. Кроме того, на этом участке так же, как и на улице Фурманова, сотрудниками ГИБДД выявлены факты, когда в 18.00 часов рабочие уходят домой, соответственно, все работы прекращаются. В выходные дни работы не ведутся. При этом заказчиком график работы не контролируется», — комментируют в пресс-службе ГИБДД.



Подобные работы с закрытием движения приводят к заторам в Екатеринбурге в часы пик, отмечают в ГИБДД.



Инспекторы Госавтоинспекции выдали предписание «Строй-Проекту» с требованием устранить недостатки при проведении работ. Кроме того, сотрудники ведомства обратились в прокуратуру с жалобой на несоблюдение контрактных обязательств и невыполнение предписаний ГИБДД.

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