Дайджест

СМИ сообщили о завершении карьеры Rammstein

18 сентябрь 2017 (17:19)

СМИ сообщили о распаде немецкой группы Rammstein. В частности, так утверждает таблоид Bild. Об этом сообщает «Газета.ру».

Следующий альбом коллектива якобы станет последним. Музыканты не издавали новых альбомов с 2009 года. Кроме того, по имеющимся данным, в 2019-м Rammstein могут отправиться в прощальный тур.

Также утверждается, что участники группы намерены заняться сольными проектами, передает OE24.

Официально о прекращении существования Rammstein еще не объявлено.

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