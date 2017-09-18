Дайджест
СМИ сообщили о завершении карьеры Rammstein
18 сентябрь 2017 (17:19)
СМИ сообщили о распаде немецкой группы Rammstein. В частности, так утверждает таблоид Bild. Об этом сообщает «Газета.ру».
Следующий альбом коллектива якобы станет последним. Музыканты не издавали новых альбомов с 2009 года. Кроме того, по имеющимся данным, в 2019-м Rammstein могут отправиться в прощальный тур.
Также утверждается, что участники группы намерены заняться сольными проектами, передает OE24.
Официально о прекращении существования Rammstein еще не объявлено.
Следующий альбом коллектива якобы станет последним. Музыканты не издавали новых альбомов с 2009 года. Кроме того, по имеющимся данным, в 2019-м Rammstein могут отправиться в прощальный тур.
Также утверждается, что участники группы намерены заняться сольными проектами, передает OE24.
Официально о прекращении существования Rammstein еще не объявлено.
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