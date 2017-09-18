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В Лондоне появились две новые работы Бэнкси

18 сентябрь 2017 (17:19)

В Лондоне появились две новые работы британского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает «Газета.ру».

Увидеть граффити можно неподалеку от центра «Барбикан», где открывается выставка американца Жан-Мишеля Баскии. Художник скончался в 1988 году в возрасте 27 лет.

В своем инстаграме Бэнкси назвал свои работы «(неофициальным) сотрудничеством». На одной из них изображено колесо обозрения, а вторая похожа на произведение Баскии.

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