Дайджест

В Лондоне появились две новые работы Бэнкси

В Лондоне появились две новые работы британского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает «Газета.ру».



Увидеть граффити можно неподалеку от центра «Барбикан», где открывается выставка американца Жан-Мишеля Баскии. Художник скончался в 1988 году в возрасте 27 лет.



В своем инстаграме Бэнкси назвал свои работы «(неофициальным) сотрудничеством». На одной из них изображено колесо обозрения, а вторая похожа на произведение Баскии.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: