Дайджест
В Лондоне появились две новые работы Бэнкси
18 сентябрь 2017 (17:19)
В Лондоне появились две новые работы британского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает «Газета.ру».
Увидеть граффити можно неподалеку от центра «Барбикан», где открывается выставка американца Жан-Мишеля Баскии. Художник скончался в 1988 году в возрасте 27 лет.
В своем инстаграме Бэнкси назвал свои работы «(неофициальным) сотрудничеством». На одной из них изображено колесо обозрения, а вторая похожа на произведение Баскии.
Увидеть граффити можно неподалеку от центра «Барбикан», где открывается выставка американца Жан-Мишеля Баскии. Художник скончался в 1988 году в возрасте 27 лет.
В своем инстаграме Бэнкси назвал свои работы «(неофициальным) сотрудничеством». На одной из них изображено колесо обозрения, а вторая похожа на произведение Баскии.
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