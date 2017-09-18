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Российской дзюдоистке засчитали поражение из-за выпавшего мобильного телефона

Россиянке Мадине Таймазовой было засчитано поражение на чемпионате Европы среди юниоров в Словении из-за выпавшего из ее кимоно мобильного телефона, сообщает «Газета.ру».



Инцидент произошел в полуфинале командного турнира. Сборная России встречалась с Францией. Во время схватки из куртки кимоно Таймазовой выпал мобильный телефон, и арбитр назначил дисквалификацию.



Сборная России потерпела поражение и теперь будет бороться за бронзу с командой Италии.

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