Дайджест

В Японии впервые число людей старше 90 лет превысило 2 млн человек

18 сентябрь 2017 (17:18)

Число японцев, перешагнувших 90-летний рубеж, впервые превысило 2 млн человек, составив 2,06 млн, согласно результатам исследования, проведенного МВД Японии. Об этом сообщает RT.

Всего же в Японии насчитывается, согласно данным МВД, 35,14 млн человек старше 65 лет, это 27,7% населения. Таким образом, Япония заняла первое место из стран G7 по количеству пенсионеров. Следом идут Италия (23%), Германия (21,5%) и Франция (19,7%).

Гериатрическое и Геронтологическое общества Японии уже предложили пересмотреть термин «пожилой человек» в связи с тем, что сегодняшние пенсионеры физически и умственно чувствуют себя моложе, чем их ровесники два-три десятилетия назад. В связи с этим определение «пожилой» многим не нравится, поскольку они еще полны сил. Как показал интернет-опрос, среди людей в возрасте 65-69 лет 72% не считают себя пожилыми, а в группе старше 70 таких 34%.

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