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С начала года банковские вклады в валюте снизились на 3,7%

УрБК, Москва, 18.09.2017. Рублевые и валютные вклады физических лиц в российских банках за август 2017 года снизились на 0,3% после снижения на 0,1% в июле. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на экспресс-выпуск обзора банковского сектора РФ, подготовленного ЦБ РФ.



К 1 сентября 2017 года вклады составили 24 трлн 798,4 млрд руб. За аналогичный период прошлого года повышение составило 0,7%.



Доля вкладов до востребования и сроком до 30 дней в общем объеме вкладов за август снизилась на 0,2 п.п., до 19%, вкладов сроком от 31 дня до года — увеличилась на 0,5 п.п., до 36,5%, свыше 1 года — сократилась на 0,3 п.п., до 44,4%.



На 1 сентября объем вкладов в валюте в рублевом эквиваленте составил 5 трлн 513,5 млрд руб. За прошедший месяц показатель снизился на 1,5% после снижения на 0,2% в июле и роста на 4,5% в июне. С начала года снижение вкладов в валюте составило 3,7%.



Рублевые вклады за август подросли на 0,1% после снижения на 0,2% месяцем ранее и повышения на 2% в июне — до 19 трлн 284,9 млрд руб. За январь-август рублевые вклады увеличились на 4,4%.



Доля вкладов в валюте в общей их сумме в августе сократилась на 0,3 п.п. и составила 22,2%.

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