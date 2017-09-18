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Официальный курс долл. США вырос на 9 коп., евро — на 17 коп.

18 сентябрь 2017 (16:53)

УрБК, Москва, 18.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 сентября. Курс долл. США вырос на 9 коп., до 57,62 руб., курс евро — на 17 коп., до 68,75 руб.

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