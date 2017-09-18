Тракторы покидают АПК

Для свердловских сельхозпроизводителей по-прежнему остро стоит вопрос с обеспеченностью техникой и оборудованием. По оценке регионального минАПК, потребности аграриев закрыты лишь на 60%, при этом большая часть техники уже находится в пределах срока полезного использования. Областные власти намерены решить проблему, в том числе, за счет импортозамещения в сфере АПК, для этого даже намерены создать межведомственную рабочую группу. Вместе с тем, по признанию самих представителей профильного министерства, у аграриев не хватает собственных средств, чтобы исправить ситуацию, а уровень госсподдержки оказывается в 2,5-3 раза ниже необходимого.«На сегодняшний день мы, к сожалению, областью обеспечены на 60% от норматива по технике и оборудованию. Второй показатель тоже не самый лучший: из того, что мы имеем в наличии, 60% уже находится на пределе срока амортизации, то есть это трактора старше 10 лет, комбайны — старше семи», — сообщил на XVIII специализированной выставке «Агропромышленный Форум» начальник отдела технической политики министерства АПК и продовольствия Свердловской области Владимир Веретенников.Получается, что фактически сельхозпроизводители обеспечены современной техникой лишь на четверть, у остальной в скором времени закончится срок полезного использования. Косвенно тезис подтверждает и то, что количество сельхозтехники в регионе ежегодно сокращается.По данным Свердловскстата, с 2012 по 2016 годы число сельхозтехники на предприятиях Свердловской области без учета микропредприятий сократилось практически на четверть по всем категориям: тракторов — на 24,8%, зерноуборочных комбайнов — на 24,1%, плугов — на 24,2%, тракторных культиваторов — на 25,2%, сеялок — на 32%, валковых косилок — на 28,1%. Число кормоуборочных комбайнов снизилось на 18,3%, картофелеуборочных — на 10%, жаток — на 13,1%, пресс-подборщиков — на 17,2%.Технически перевооружить свердловских аграриев надеются с помощью местных промышленников. В ближайший месяц в регионе создадут межведомственную рабочую группу, которая должна наладить диалог между производителями и потребителями оборудования для АПК. Планируется, что рабочая группа проанализирует потребность в машинах и оборудовании для сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промышленности и оценит, смогут ли машиностроительные заводы региона удовлетворить этот спрос.Однако вряд ли стоит ждать кардинального изменения ситуации, если цены у местных производителей не окажутся существенно ниже. По словам экспертов, пока основным сдерживающим фактором для покупки техники остается ее стоимость, и существующих мер господдержки явно недостаточно.«Чтобы приобрести на сегодняшний день комбайн или трактор, нужны очень большие инвестиции: в комбайн российского или белорусского производства — от 8 млн руб., а трактор — от 10 млн руб. Это не та сумма, которую можно сразу из бюджета предприятия вытащить. Без господдержки никогда эта техника себя не отработает, не будет рентабельна. В прошлом году мы потратили на это направление 320 млн руб., в этом — 330 млн руб. Может быть, кажется, что это большая сумма, но на самом деле, если разделить на всех нуждающихся, то это копейки», — пояснил В. Веретенников.На следующий год пока запланировано выделить из областного бюджета на субсидирование покупки сельхозтехники 360 млн руб., но в профильном отделе минАПК надеются увеличить сумму до 500 млн руб., а к 2020-му прийти к 700 млн руб. в год. При этом для того, чтобы подойти к нормативу по обеспеченности сельхозтехникой, сумма господдержки в год должна достигать 1 млрд руб.Парадоксально, но несмотря на дефицит техники и оборудования, сельское хозяйство является самой роботизированной отраслью производства в Свердловской области. Об этом тогда же на выставке рассказал старший преподаватель кафедры управления и права Уральского государственного аграрного университета Егор Скворцов. По его словам, если средний показатель по региону составляет 2 робота на 10 тыс. работников, то в АПК он увеличивается до 7,6.«Сама по себе экономика заставляет сельхозпроизводителей применять инновационную технику, мы этот прогресс никак не сможем игнорировать. Кто-то скажет: «Зачем нам такие дорогие роботы?», но на самом деле это объективная реальность, которая, помимо снижения затрат на стоимость труда, вызвана тем, что необходимо повышать трудовую производительность. Существует целый ряд работ, в котором применение ручного труда не рекомендуется, потому что вредно для здоровья. И тут роботизация нам поможет», — пояснил ученый.Чаще всего роботов в регионе приобретают производители молока. В этом случае речь идет о доильных роботах и подравнивателях кормов. По словам экспертов, переход на инновационную технику объясняется не только желанием снизить затраты, но и банальным недостатком рабочей силы в сельской местности. Высокие технологии же могут привлечь в деревни высококвалифицированных специалистов.Естественно, что роботы оказываются еще более тяжким бременем для кармана сельхозпроизводителей, чем обычная техника. Вполне возможно, что, когда и если регион, наконец, выйдет на норматив по обеспеченности тракторами и комбайнами, настанет время для нового технического перевооружения — роботами.