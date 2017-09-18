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НБКИ: Рекомендованный доход на обслуживание ипотеки в Челябинской области снизился на 0,3%

УрБК, Челябинск, 18.09.2017. По итогам восьми месяцев 2017 года рекомендованный семейный доход заемщиков Челябинской области на обслуживание ипотеки снизился на 0,3%, до 47,3 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего по России по состоянию на 1 августа 2017 года размер рекомендованного семейного дохода, «комфортного» для обслуживания ипотечного кредита, снизился по сравнению с началом года на 4,9% (или на 3,6 тыс. руб.) и составил 69,5 тыс. руб.



Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.



«Несмотря на рост среднего размера ипотечного кредита, доступность ипотеки продолжает расти. Во многом это объясняется значительным снижением в последнее время процентных ставок по ипотеке, а также ростом сроков кредитов на покупку недвижимости. Вместе с тем заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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