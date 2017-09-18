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В январе-августе оборот строительных организаций Свердловской области сократился на 16,4%
18 сентябрь 2017 (15:55)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Оборот строительных организаций Свердловской области за восемь месяцев этого года составил 60,6 млрд руб. По сравнению с уровнем прошлого года показатель сократился на 16,4%, следует из данных Свердловскстата.
На 5,2%, до 4,6 млрд руб., сократился оборот организаций в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, на 5,9%, до 1,4 млрд руб., — в сфере полиграфии.
В целом оборот компаний региона за январь-август 2017 года достиг 2 трлн 214 млрд 793 млн руб., это на 9,9% больше, чем годом ранее. Значительнее всего вырос оборот гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,7 раз), производителей мебели (в 1,6 раз) и компаний, которые занимаются научными исследованиями и разработками (в 1,6 раз).
На 5,2%, до 4,6 млрд руб., сократился оборот организаций в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, на 5,9%, до 1,4 млрд руб., — в сфере полиграфии.
В целом оборот компаний региона за январь-август 2017 года достиг 2 трлн 214 млрд 793 млн руб., это на 9,9% больше, чем годом ранее. Значительнее всего вырос оборот гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,7 раз), производителей мебели (в 1,6 раз) и компаний, которые занимаются научными исследованиями и разработками (в 1,6 раз).
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