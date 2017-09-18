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Сбербанк подтвердил нестабильную работу сервиса «Сбербанк Онлайн»

УрБК, Москва, 18.09.2017. В Сбербанке подтвердили нестабильную работу сервиса «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает RNS.



«Уважаемые пользователи услуги «Сбербанк Онлайн», в настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему, просим вас воспользоваться услугой позднее. Приносим вам извинения за доставленные неудобства», — сказал автоответчик в колл-центре.



Ранее сообщалось о том, что пользователи «Сбербанк онлайн» для Android не могут войти в свои личные кабинеты: приложение требует обновления, но новой версии сервиса нет в магазине приложений Play Market. Также клиенты банка жалуются не недоступность веб-версии «Сбербанк онлайн».

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