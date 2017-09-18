Новости дня
Сбербанк подтвердил нестабильную работу сервиса «Сбербанк Онлайн»
18 сентябрь 2017 (14:50)
УрБК, Москва, 18.09.2017. В Сбербанке подтвердили нестабильную работу сервиса «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает RNS.
«Уважаемые пользователи услуги «Сбербанк Онлайн», в настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему, просим вас воспользоваться услугой позднее. Приносим вам извинения за доставленные неудобства», — сказал автоответчик в колл-центре.
Ранее сообщалось о том, что пользователи «Сбербанк онлайн» для Android не могут войти в свои личные кабинеты: приложение требует обновления, но новой версии сервиса нет в магазине приложений Play Market. Также клиенты банка жалуются не недоступность веб-версии «Сбербанк онлайн».
«Уважаемые пользователи услуги «Сбербанк Онлайн», в настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему, просим вас воспользоваться услугой позднее. Приносим вам извинения за доставленные неудобства», — сказал автоответчик в колл-центре.
Ранее сообщалось о том, что пользователи «Сбербанк онлайн» для Android не могут войти в свои личные кабинеты: приложение требует обновления, но новой версии сервиса нет в магазине приложений Play Market. Также клиенты банка жалуются не недоступность веб-версии «Сбербанк онлайн».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сбербанк подвергся мощной DDoS-атаке
- В Сбербанке из-за техработ задерживаются переводы в «Сбербанк онлайн»
- Сбербанк ввел ограничения в обслуживании карт
- Вчера сервис «Сбербанк ОнЛайн» был недоступен ряду клиентов
- ОАО «Сбербанк России» приостановит 19 января часть онлайн-операций из-за технологических работ
Loading...