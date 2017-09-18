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С начала года прибыль рыбной отрасли в России снизилась на 18,7%

УрБК, Москва, 18.09.2017. Балансовая прибыль российской рыбной отрасли в I полугодии 2017 года сократилась до 35,3 млрд руб., на 18,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).



Показатель начал снижаться впервые с 2014 года: в I полугодии того года балансовая прибыль отрасли была 14,2 млрд руб., за те же периоды 2015 года — 36,3 млрд руб., 2016 года — 43,4 млрд руб.



«Резкий рост финансовых показателей в 2015-2016 годах был вызван в первую очередь девальвацией рубля, сегодня этот фактор исчерпан, поэтому темпы развития рыбной отрасли возвращаются на докризисный уровень», — говорит президент ВАРПЭ Герман Зверев.



Так, оборот всего рынка в I квартале 2017 года вырос лишь на 2,8%, до 156,7 млрд руб., что в семь раз меньше аналогичного показателя 2015 года.



За первые шесть месяцев 2017 года объем добычи рыбы в России вырос на 3,3%, до 2,4 млн тонн. Производство готовой продукции увеличилось на 5%, до 169,4 тыс. тонн, мороженой рыбы — на 4,2%, до 1,4 млн тонн, консервов в масле — на 6,7%, до 31 тыс. тонн (данные Росрыболовства).



По мнению управляющего ГК «Доброфлот» Александра Ефремова, сокращение балансовой прибыли в I полугодии этого года было связано, прежде всего, со снижением цены на минтай, добыча и экспорт которого сегодня генерирует около 30% всей выручки отрасли.



По подсчетам Г. Зверева, во II квартале 2017 года цена разделанного минтая на ключевом для российских рыбодобытчиков китайском рынке достигла десятилетнего минимума — 950 долл. США за т. В Европе за тот же период цена на такую рыбу сократилась на 20% к среднему уровню 2015-2016 годов, до 2,4 тыс. долл. США за т.

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