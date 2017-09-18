Новости дня
Производство кожи и кожаных изделий на Среднем Урале сократилось на 78,3%
18 сентябрь 2017 (14:06)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Объем производства кожи и кожаных изделий в Свердловской области за восемь месяцев 2017 года сократился на 78,3% в годовом выражении. Об этом сообщает Свердловскстат.
При этом общий объем производства кожи в августе относительно июля 2017 года вырос на 12,5%. Однако по сравнению с августом прошлого года показатель снизился на 88,4%.
Кроме того, за год в регионе значительно сократилось производство бумаги и бумажных изделий — на 31,8%.
В целом объем производства на обрабатывающих предприятиях Свердловской области за январь-август вырос на 4,7% в годовом выражении, за август — на 7,3%.
При этом общий объем производства кожи в августе относительно июля 2017 года вырос на 12,5%. Однако по сравнению с августом прошлого года показатель снизился на 88,4%.
Кроме того, за год в регионе значительно сократилось производство бумаги и бумажных изделий — на 31,8%.
В целом объем производства на обрабатывающих предприятиях Свердловской области за январь-август вырос на 4,7% в годовом выражении, за август — на 7,3%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Производство продуктов питания в Свердловской области в I полугодии 2017 года снизилось на 1,9%
- В 2016 году зарплаты полиграфистов и издателей Свердловской области сократились на 13,5%
- Объем производства бумаги в Свердловской области сократился в два раза
- Объем производства бумаги в Свердловской области сократился в два раза
- На Среднем Урале сокращается производство обуви
Loading...