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Производство кожи и кожаных изделий на Среднем Урале сократилось на 78,3%

18 сентябрь 2017 (14:06)

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Объем производства кожи и кожаных изделий в Свердловской области за восемь месяцев 2017 года сократился на 78,3% в годовом выражении. Об этом сообщает Свердловскстат.

При этом общий объем производства кожи в августе относительно июля 2017 года вырос на 12,5%. Однако по сравнению с августом прошлого года показатель снизился на 88,4%.

Кроме того, за год в регионе значительно сократилось производство бумаги и бумажных изделий — на 31,8%.

В целом объем производства на обрабатывающих предприятиях Свердловской области за январь-август вырос на 4,7% в годовом выражении, за август — на 7,3%.

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