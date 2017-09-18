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Минтранс России начнет регистрацию беспилотников с апреля 2018 года

УрБК, Москва, 18.09.2017. Структуры Минтранса России начнут регистрацию беспилотных воздушных судов (БВС) не раньше апреля 2018 года. Об этом 18 сентября 2017 года пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.



До конца ноября 2017 года министерство планирует доработать проект постановления о порядке учета БВС.



«Проект постановления будет направлен в правительство РФ после завершения этапов согласования таблиц разногласий в федеральных органах исполнительной власти и проведения оценки регулирующего воздействия. Предположительно в конце осени», — пояснили изданию в Минтрансе России.



Согласно документу, база регистрации беспилотников будет создана в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). За учет беспилотных летательных аппаратов будет отвечать ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».



Закон об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов взлетной массой от 0,25 кг вступил в силу 30 марта 2015 года. На тот момент не были известны ни правила учета, ни ведомства, которые за это отвечают. Затем через поправки в Воздушный кодекс РФ владельцев дронов обязали регистрировать свои аппараты с 5 июля 2017 года.

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