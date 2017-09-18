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В Березовском перед судом предстанет экс-чиновник за махинации с землей в центре города

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. В Березовском перед судом предстанет бывший сотрудник городской администрации, обвиняемый в мошенничестве с муниципальной землей, сообщает 18 сентября 2017 года пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в 2014 году экс-чиновник, будучи уже директором частного предприятия, незаконно приобрел участок в центре города площадью 1 тыс. 336 кв. м. Компания организовала на этом месте автостоянку.



«Следует отметить, что незадолго до назначения на должность директора организации обвиняемый работал в администрации Березовского городского округа в должности директора отдела по оказанию муниципальных услуг и непосредственно занимался проверкой документации, связанной с оформлением данному предприятию права аренды на указанный земельный участок», — говорится в сообщении.



После перехода экс-чиновника в бизнес он внес в декларацию «дом сторожа», который якобы находился на этом участке. Затем обвиняемый перевел в собственность своего предприятия несуществующую постройку.



По оценке прокуратуры, в результате махинаций городскому бюджету нанесен ущерб на сумму более 9,6 млн рублей. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере».



К настоящему времени незаконно оформленный участок земли возвращен в муниципальную собственность.

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