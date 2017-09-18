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Журнал Rolling Stone будет выставлен на продажу

Основатель журнала Rolling Stone Джанн Веннер принял решение продать контрольный пакет акций одноименной компании, выпускающей журнал. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.



План продажи журнала разработал сын Веннера Гус. Как отмечается, из-за финансового давления Веннеры недавно продали два других журнала из холдинга Wenner Media, в который входит Rolling Stone.



Основатель журнала и его сын заявили, что хотят остаться в руководстве Rolling Stone, однако отметили, что окончательное решение остается за покупателем.



Газета добавляет, что процесс продажи пока только начинается. Джанн Веннер также выразил надежду, что ему удастся найти покупателя, который понимает миссию Rolling Stone.

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