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Алек Болдуин получил «Эмми» за пародию на Трампа

Американский актер Алек Болдуин получил телевизионную премию «Эмми» за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live. Об этом сообщает «Газета.ру».



Награду актер получил за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале.



«Думаю, я должен сказать: «Вот, мистер президент, ваша «Эмми», — сказал А.Болдуин, принимая награду.



Актер таким образом намекнул на заявление Трампа о том, что он должен был получить «Эмми» за участие в реалити-шоу «Ученик».

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