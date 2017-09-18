Дайджест
Алек Болдуин получил «Эмми» за пародию на Трампа
18 сентябрь 2017 (13:07)
Американский актер Алек Болдуин получил телевизионную премию «Эмми» за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live. Об этом сообщает «Газета.ру».
Награду актер получил за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале.
«Думаю, я должен сказать: «Вот, мистер президент, ваша «Эмми», — сказал А.Болдуин, принимая награду.
Актер таким образом намекнул на заявление Трампа о том, что он должен был получить «Эмми» за участие в реалити-шоу «Ученик».
Награду актер получил за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале.
«Думаю, я должен сказать: «Вот, мистер президент, ваша «Эмми», — сказал А.Болдуин, принимая награду.
Актер таким образом намекнул на заявление Трампа о том, что он должен был получить «Эмми» за участие в реалити-шоу «Ученик».
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