Дайджест
Лавров и Тиллерсон провели встречу в Нью-Йорке
18 сентябрь 2017 (13:07)
Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договоренностей», — отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН. Его рабочая программа на предстоящей неделе включает несколько десятков мероприятий высокого уровня. В частности, он выступит с трибуны ООН, примет участие в традиционных встречах глав внешнеполитических ведомств в многосторонних и региональных форматах на полях Генассамблеи.
Кроме того, глава МИДа проведет двусторонние переговоры, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
«В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договоренностей», — отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН. Его рабочая программа на предстоящей неделе включает несколько десятков мероприятий высокого уровня. В частности, он выступит с трибуны ООН, примет участие в традиционных встречах глав внешнеполитических ведомств в многосторонних и региональных форматах на полях Генассамблеи.
Кроме того, глава МИДа проведет двусторонние переговоры, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
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