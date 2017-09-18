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Минфин России подтвердил информацию об увеличении акцизов на топливо

УрБК, Москва, 18.09.2017. Глава Минфина России Антон Силуанов подтвердил информацию о готовящемся повышении акцизов на топливо в 2018 году. Об этом 18 сентября 2017 года сообщил RNS.



«Да, действительно, мы такие предложения подготовили. Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации. Сегодня будут рассматриваться на правительстве», — приводит агентство слова главы Минфина России.



Ранее СМИ сообщили о планах правительства России провести внеплановое повышение акцизов. Увеличение ставки пройдет в два этапа — по 50 коп. за 1 литр с 1 января и с 1 июля.



Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, то есть примерно на 30 коп. за 1 литр бензина и 23 коп. за 1 литр дизельного топлива.



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