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Микрокредитная организация подала в суд иск к банку «Точка», заподозрившему ее в отмывании доходов

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ООО «Микрокредитная компания «Частный кредит» (Санкт-Петербург) к банку «Точка» (филиал ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие»), который отказал ей в открытии банковского счета на основании положений федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 22 августа 2017 года и в сентябре принят к производству.



ООО «МК «Частный кредит» просит признать отказ банка незаконным. Также организация требует обязать банк «Точка» информировать Росфинмониторинг и Центральный Банк РФ «о ложности ранее поданных сведений в отношении микрокредитной компании «Частный кредит» об отказе в заключении договора банковского счета по основаниям наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма».



Кроме того, ООО «МК «Частный кредит» намерен взыскать с банка «Точка» компенсацию морального вреда за совершение действий, связанных с созданием, распространением сведений, порочащих деловую репутацию истца, в размере 300 тыс. руб.

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