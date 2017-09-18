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Администрация Екатеринбурга за I полугодие потратила на содержание чиновников почти 904 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. На содержание муниципальных служащих в Екатеринбурге за I полугодие 2017 года потрачено более 904 млн руб. из городского бюджета.



В общей сложности в муниципальных учреждениях города работают 3 тыс. 525 человек. Таким образом, на содержание каждого чиновника за первую половину 2017 года было потрачено 256 тыс. руб.



В автономных и бюджетных учреждениях Екатеринбурга насчитывается 51 тыс. 873 человек. Сумму, которая затрачивается на их содержание, администрация города не уточнила.

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