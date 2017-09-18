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Правительство РФ может внепланово повысить акцизы на топливо

Правительство РФ может внепланово повысить акцизы на топливо. Такое решение принято на бюджетных совещаниях в российском кабинете министров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.



Произойти повышение должно в два этапа — по 50 коп. за 1 литр с 1 января и с 1 июля. Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, то есть примерно на 30 коп. за 1 литр бензина и 23 коп. за 1 литр дизельного топлива.



Дополнительные доходы бюджетной системы составят 55-60 млрд руб., говорят чиновники.



Из-за повышения акциза на 50 коп. 1 литр топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 коп., цитирует федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства.



Есть еще рыночные риски роста цен до конца 2017 года на 2,8 руб. за 1 литр. При индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 году психологически важные 40 руб. Минэнерго предлагает повышать акцизы 1 апреля и 1 сентября, дополнительные доходы составят 39 млрд руб.



Представители Минфина, Минэнерго, Минтранса, вице-премьеров Аркадия Дворковича и Дмитрия Козака либо не ответили на запрос, либо отказались от комментариев, ссылаясь, в частности, на то, что бюджет еще не утвержден правительством. Наталья Тимакова, пресс-секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева, не комментирует бюджет до его рассмотрения в понедельник на правительстве.



Инициатива исходит от Минтранса, которому нужны деньги, в частности, на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области, говорят несколько чиновников. Другой претендент на деньги — трасса «Таврида» в Крыму, указывает чиновник финансово-экономического блока.

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