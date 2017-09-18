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Порядка 40% российских заемщиков никогда не планируют свой семейный бюджет
18 сентябрь 2017 (12:03)
УрБК, Москва, 18.09.2017. Около 40% российских заемщиков никогда не планируют свой семейный бюджет. Об этом сообщает компания «Домашние деньги» в рамках реализации проекта ЦБ по повышению финансовой грамотности населения.
Перед реализацией данного проекта компания изучила поведение более 200 тыс. заемщиков преимущественно из регионов, проживающих в населенных пунктах с численностью жителей менее 50 тыс. человек.
Также, как показал опрос, 35% стараются взять максимальную сумму — «про запас», а 15% не читают договор перед подписанием.
Таким образом, на текущий момент финансовая грамотность населения по-прежнему находится на низком уровне.
Перед реализацией данного проекта компания изучила поведение более 200 тыс. заемщиков преимущественно из регионов, проживающих в населенных пунктах с численностью жителей менее 50 тыс. человек.
Также, как показал опрос, 35% стараются взять максимальную сумму — «про запас», а 15% не читают договор перед подписанием.
Таким образом, на текущий момент финансовая грамотность населения по-прежнему находится на низком уровне.
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