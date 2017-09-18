Новости дня

Отопительный сезон начался в 62 муниципалитетах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Запуск отопления 18 сентября 2017 года начался в 62 муниципалитетах Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.



Полностью отапливаются дома и соцобъекты в 14 муниципальных образованиях: Верхние Серги, Верхняя Тура, Тугулым, Верхняя Салда, Малышевский и Пышминский городские округа, Усть-Ницинский, Унже-Павинский, Слободо-Туринский, Сладковский, Краснополянский, Восточное сельское поселение, Пелым и Краснотурьинск.



В Ирбитском районе, Обуховском сельском поселении, Слободо-Туринском и Новоуральском городских округах, Нижней Салде, ЗАТО Свободный, Ачите, Красноуфимском районе, рабочем поселке Атиг, Карпинске, Сосьвинском городском округе, Верхнем Дуброво и Рефти отопление запущено в 80% от общего числа домов.



Всего в регионе отапливается почти 10,5 млн кв. м. жилья и 1 тыс. 852 соцобъектов.



В Екатеринбурге начало отопительного сезона запланировано на 18 сентября. Последний этап запуска тепла должен закончиться к 30 сентября.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: