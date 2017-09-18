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ВЦИОМ: 44% россиян ожидают скорого наступления банковского кризиса

УрБК, Москва, 18.09.2017. Почти половина (44%) россиян ожидают возникновения банковского кризиса в ближайшие два-три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Из этого числа граждан банковский кризис, дефолт, потерю вкладов и сбережений в скором времени видят вполне вероятным 29% опрошенных, еще 15% оценивают ситуацию в российских банка более критично: кризис «почти наверняка произойдет или уже происходит».



В последнем исследовании большинство опрошенных были осведомлены об отзывах лицензий у ряда банков, которые происходили в последние годы (67% респондентов), но более детально за ситуацией наблюдали только 14%. Среди держателей банковских вкладов эта доля выше — 25%.



Опрос показал также, что общая доля граждан, у кого есть вклады в банках, за последние годы остается почти неизменной: по состоянию на 2017 год — 26% респондентов, на 2013 год — 28%. А вот опасения в связи с потерей вклада высказывают 39% держателей счетов в этом году против 38% в 2013 году, 60% опрошенных таких опасений не имеют.

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