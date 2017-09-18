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Фонд имущества объявил аукцион на установку рекламных конструкций в Екатеринбурге
18 сентябрь 2017 (11:12)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Фонд имущества Свердловской области объявил аукцион в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Аукцион пройдет по 17 лотам, в общей сложности учреждение разыграет право на установку 12 афишных стендов, 28 билбордов, 7 щитов «сити-формат», 3 указателей и 5 стелл. Срок эксплуатации билбордов и сити-форматов по договору составит восемь лет, остальных конструкций — пять. Стоимость лотов колеблется от 45 тыс. руб. до почти 1,7 млн руб.
Подать заявку на участие можно до 09.00 по московскому времени 10 октября 2017 года. Аукцион пройдет 16 октября. Подробно ознакомиться с информацией об аукционе можно на официальном сайте Фонда имущества Свердловской области.
Аукцион пройдет по 17 лотам, в общей сложности учреждение разыграет право на установку 12 афишных стендов, 28 билбордов, 7 щитов «сити-формат», 3 указателей и 5 стелл. Срок эксплуатации билбордов и сити-форматов по договору составит восемь лет, остальных конструкций — пять. Стоимость лотов колеблется от 45 тыс. руб. до почти 1,7 млн руб.
Подать заявку на участие можно до 09.00 по московскому времени 10 октября 2017 года. Аукцион пройдет 16 октября. Подробно ознакомиться с информацией об аукционе можно на официальном сайте Фонда имущества Свердловской области.
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