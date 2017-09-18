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С начала года в России объем выданных физическим лицам кредитов вырос до 11,5 трлн рублей
18 сентябрь 2017 (10:54)
УрБК, Москва, 18.09.2017. За восемь месяцев 2017 года розничный кредитный портфель банков вырос на 7% до 11,5 трлн руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на обзор Банка России «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в августе 2017 года».
«Опережающими темпами продолжили расти кредиты физическим лицам: прирост за месяц (август) — на 1,6%, до 11,5 трлн руб. (это наибольшая величина с февраля — первого месяца, когда темпы прироста розничного кредитного портфеля вышли в зону положительных значений)», — говорится в обзоре.
При этом за восемь месяцев 2017 года розничный кредитный портфель банков вырос на 7%.
В январе-августе активы банковского сектора увеличились на 4,5%, кредиты экономике — на 3,5%, в том числе кредитование нефинансовых организаций — на 2,3%.
Объем просроченной задолженности по розничному портфелю увеличился с начала года на 3,8%, а по корпоративному — на 4,1%.
«Опережающими темпами продолжили расти кредиты физическим лицам: прирост за месяц (август) — на 1,6%, до 11,5 трлн руб. (это наибольшая величина с февраля — первого месяца, когда темпы прироста розничного кредитного портфеля вышли в зону положительных значений)», — говорится в обзоре.
При этом за восемь месяцев 2017 года розничный кредитный портфель банков вырос на 7%.
В январе-августе активы банковского сектора увеличились на 4,5%, кредиты экономике — на 3,5%, в том числе кредитование нефинансовых организаций — на 2,3%.
Объем просроченной задолженности по розничному портфелю увеличился с начала года на 3,8%, а по корпоративному — на 4,1%.
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