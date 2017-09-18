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В Екатеринбурге совершен налет на салон сотовой связи на Сортировке

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. В Екатеринбурге неизвестные совершили нападение на салон сотовой связи на улице Технической, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



По данным полиции, инцидент произошел сегодня, 18 сентября 2017 года, в 05.00. На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа полиции.



Подробности нападения в полиции не уточнили. Также неизвестна сумма ущерба.



С начала месяца это не первое нападение на салоны сотовой связи в Екатеринбурге. Ночью 7 сентября группа молодых людей совершила разбойное нападение на два салона сотовой связи в ТЦ «КИТ». По подозрению в налете полиция задержала семь человек.

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