Посуточно «в тени»

Сотрудники полиции, администрации Екатеринбурга и общественной организации «Общественный контроль» провели рейд по выявлению собственников, которые незаконно осуществляют предпринимательскую деятельность. Под видом арендаторов участники мероприятия откликнулись на несколько объявлений, размещенных в интернете, где предлагалось снять квартиру посуточно.Первый объект был расположен в Юго-Западном районе на ул. Чкалова 129. Собственник квартиры после получения денежных средств отказался общаться с участниками рейда. Он согласился отвечать на вопросы только в отделении полиции.«Под видом арендаторов мы согласились снять по ул. Чкалова двухкомнатную квартиру за 2 тыс. руб. в сутки. Плюс 10% за то, чтобы нам подготовили отчетные документы. На сегодняшний день проблема «квартир посуточно» стала достаточно острой в Екатеринбурге. Многие участники рынка не подают документов ни в налоговые органы, ни в ФСБ, ни в полицию. Иными словами, они никак не отчитываются о проживающих. Это создает серьезные риски. Сейчас в городе посуточно сдается около 2 тыс. квартир., из них 1 тыс. квартир — нелегально», — заявил заместитель председателя комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Кирилл Чижов.По его словам, за незаконную предпринимательскую деятельность владельцу квартиры грозит штраф в размере 1 тыс. руб.«Это наш первый рейд. В будущем мы планируем совершать их регулярно два раза в месяц. Полиция охотно подключается к нашим мероприятиям. Мы будем дальше выявлять адреса и обращаться в правоохранительные органы. Сейчас важно обеспечить безопасность прибывающих к нам гостей. В том числе тех, которые приедут к нам на ЧМ-2018. Если посмотреть на российский опыт, то чаще всего террористы проживают именно на съемных квартирах», — рассказал Кирилл Чижов.Второй объект, который посетили сотрудники администрации Екатеринбурга и «Общественного контроля», располагался в Ботаническом районе на ул. Академика Шварца 18/3. Женщина-арендодатель охотно согласилась пообщаться с участниками рейда. Она рассказала, что не является собственником объекта.«Эта квартира сдается за 1 тыс. 300-1 тыс. 450 руб. в сутки. Хозяевам я плачу 22 тыс. руб. в месяц. Они в курсе, что квартира сдается посуточно. На руки у меня выходит около 10 тыс. руб. Достаточно часто бывают простои, которые достигают 5-6 дней. Здесь недалеко расположен аквапарк. Поэтому обычно заселяются гости из Нижнего Тагила, ХМАО. Командировочные бывают редко. Я этим занимаюсь, потому что у меня нет другой работы. Думаю, сегодня появился дополнительный стимул легализовать свою деятельность», — заявила арендодатель посуточной квартиры.Координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев не считает, что покупка патента станет большой финансовой нагрузкой для предпринимателей.«Наша акция носит не карательный, а предупредительный характер. Многие предприниматели даже не знают, что им для законной работы необходимо приобрести патент. Сейчас сегмент посуточной аренды достаточно активно развивается в Екатеринбурге. Необходимо навести в нем порядок. Особенно в преддверии ЧМ-2018. В настоящее время стоимость патента составляет 10 тыс. руб. в год», — сообщил Дмитрий Чукреев.Впрочем, участники рынка признают, что полностью вывести рынок из «тени» невозможно. На рынке много предпринимателей, которые принципиально не хотят легализовать свою деятельность и платить налоги. Они не боятся ни административных штрафов, ни других карательных санкций.