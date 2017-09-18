Статьи
Посуточно «в тени»
18 сентябрь 2017 (10:31)
Сотрудники полиции, администрации Екатеринбурга и общественной организации «Общественный контроль» провели рейд по выявлению собственников, которые незаконно осуществляют предпринимательскую деятельность. Под видом арендаторов участники мероприятия откликнулись на несколько объявлений, размещенных в интернете, где предлагалось снять квартиру посуточно.
Первый объект был расположен в Юго-Западном районе на ул. Чкалова 129. Собственник квартиры после получения денежных средств отказался общаться с участниками рейда. Он согласился отвечать на вопросы только в отделении полиции.
Собственника объекта (в синем) увозят в полицию
«Под видом арендаторов мы согласились снять по ул. Чкалова двухкомнатную квартиру за 2 тыс. руб. в сутки. Плюс 10% за то, чтобы нам подготовили отчетные документы. На сегодняшний день проблема «квартир посуточно» стала достаточно острой в Екатеринбурге. Многие участники рынка не подают документов ни в налоговые органы, ни в ФСБ, ни в полицию. Иными словами, они никак не отчитываются о проживающих. Это создает серьезные риски. Сейчас в городе посуточно сдается около 2 тыс. квартир., из них 1 тыс. квартир — нелегально», — заявил заместитель председателя комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Кирилл Чижов.
По его словам, за незаконную предпринимательскую деятельность владельцу квартиры грозит штраф в размере 1 тыс. руб.
«Это наш первый рейд. В будущем мы планируем совершать их регулярно два раза в месяц. Полиция охотно подключается к нашим мероприятиям. Мы будем дальше выявлять адреса и обращаться в правоохранительные органы. Сейчас важно обеспечить безопасность прибывающих к нам гостей. В том числе тех, которые приедут к нам на ЧМ-2018. Если посмотреть на российский опыт, то чаще всего террористы проживают именно на съемных квартирах», — рассказал Кирилл Чижов.
Участники рейда договариваются о встрече с арендодателем
Второй объект, который посетили сотрудники администрации Екатеринбурга и «Общественного контроля», располагался в Ботаническом районе на ул. Академика Шварца 18/3. Женщина-арендодатель охотно согласилась пообщаться с участниками рейда. Она рассказала, что не является собственником объекта.
«Эта квартира сдается за 1 тыс. 300-1 тыс. 450 руб. в сутки. Хозяевам я плачу 22 тыс. руб. в месяц. Они в курсе, что квартира сдается посуточно. На руки у меня выходит около 10 тыс. руб. Достаточно часто бывают простои, которые достигают 5-6 дней. Здесь недалеко расположен аквапарк. Поэтому обычно заселяются гости из Нижнего Тагила, ХМАО. Командировочные бывают редко. Я этим занимаюсь, потому что у меня нет другой работы. Думаю, сегодня появился дополнительный стимул легализовать свою деятельность», — заявила арендодатель посуточной квартиры.
Женщина разрешила себя снимать только со спины
Координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев не считает, что покупка патента станет большой финансовой нагрузкой для предпринимателей.
«Наша акция носит не карательный, а предупредительный характер. Многие предприниматели даже не знают, что им для законной работы необходимо приобрести патент. Сейчас сегмент посуточной аренды достаточно активно развивается в Екатеринбурге. Необходимо навести в нем порядок. Особенно в преддверии ЧМ-2018. В настоящее время стоимость патента составляет 10 тыс. руб. в год», — сообщил Дмитрий Чукреев.
Впрочем, участники рынка признают, что полностью вывести рынок из «тени» невозможно. На рынке много предпринимателей, которые принципиально не хотят легализовать свою деятельность и платить налоги. Они не боятся ни административных штрафов, ни других карательных санкций.
Первый объект был расположен в Юго-Западном районе на ул. Чкалова 129. Собственник квартиры после получения денежных средств отказался общаться с участниками рейда. Он согласился отвечать на вопросы только в отделении полиции.
Собственника объекта (в синем) увозят в полицию
«Под видом арендаторов мы согласились снять по ул. Чкалова двухкомнатную квартиру за 2 тыс. руб. в сутки. Плюс 10% за то, чтобы нам подготовили отчетные документы. На сегодняшний день проблема «квартир посуточно» стала достаточно острой в Екатеринбурге. Многие участники рынка не подают документов ни в налоговые органы, ни в ФСБ, ни в полицию. Иными словами, они никак не отчитываются о проживающих. Это создает серьезные риски. Сейчас в городе посуточно сдается около 2 тыс. квартир., из них 1 тыс. квартир — нелегально», — заявил заместитель председателя комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Кирилл Чижов.
По его словам, за незаконную предпринимательскую деятельность владельцу квартиры грозит штраф в размере 1 тыс. руб.
«Это наш первый рейд. В будущем мы планируем совершать их регулярно два раза в месяц. Полиция охотно подключается к нашим мероприятиям. Мы будем дальше выявлять адреса и обращаться в правоохранительные органы. Сейчас важно обеспечить безопасность прибывающих к нам гостей. В том числе тех, которые приедут к нам на ЧМ-2018. Если посмотреть на российский опыт, то чаще всего террористы проживают именно на съемных квартирах», — рассказал Кирилл Чижов.
Участники рейда договариваются о встрече с арендодателем
Второй объект, который посетили сотрудники администрации Екатеринбурга и «Общественного контроля», располагался в Ботаническом районе на ул. Академика Шварца 18/3. Женщина-арендодатель охотно согласилась пообщаться с участниками рейда. Она рассказала, что не является собственником объекта.
«Эта квартира сдается за 1 тыс. 300-1 тыс. 450 руб. в сутки. Хозяевам я плачу 22 тыс. руб. в месяц. Они в курсе, что квартира сдается посуточно. На руки у меня выходит около 10 тыс. руб. Достаточно часто бывают простои, которые достигают 5-6 дней. Здесь недалеко расположен аквапарк. Поэтому обычно заселяются гости из Нижнего Тагила, ХМАО. Командировочные бывают редко. Я этим занимаюсь, потому что у меня нет другой работы. Думаю, сегодня появился дополнительный стимул легализовать свою деятельность», — заявила арендодатель посуточной квартиры.
Женщина разрешила себя снимать только со спины
Координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев не считает, что покупка патента станет большой финансовой нагрузкой для предпринимателей.
«Наша акция носит не карательный, а предупредительный характер. Многие предприниматели даже не знают, что им для законной работы необходимо приобрести патент. Сейчас сегмент посуточной аренды достаточно активно развивается в Екатеринбурге. Необходимо навести в нем порядок. Особенно в преддверии ЧМ-2018. В настоящее время стоимость патента составляет 10 тыс. руб. в год», — сообщил Дмитрий Чукреев.
Впрочем, участники рынка признают, что полностью вывести рынок из «тени» невозможно. На рынке много предпринимателей, которые принципиально не хотят легализовать свою деятельность и платить налоги. Они не боятся ни административных штрафов, ни других карательных санкций.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Аналитики поспорили о ситуации на рынке краткосрочной аренды
- Средняя цена посуточной аренды «однушки» в Екатеринбурге превышает 1,6 тыс. рублей
- Рынок аренды: как выйти из «тени»?
- Аренда квартир посуточно: ад для соседей, «черный» бизнес для собственников
- Аренда недорогой квартиры в Санкт-Петербурге
Loading...